События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 января
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 31 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (декабрь)
|1,57
|1,57 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (январь)
|0,8%
|0,7% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (январь)
|0,1%
|-0,5% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|-1,0%
|1,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)
|-2,1%
|-2,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (4кв2019)
|0,4%
|0,3% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (4кв2019)
|1,6%
|1,4% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (декабрь)
|0,3%
|0,3% (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (январь)
|53,4
|53 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|50,2
|50 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (январь)
|53,5
|54,1 (факт)
|9:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|-0,1% (факт)
|-0,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1,6%
|-3,3% (факт)
|10:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (декабрь)
|0,1%
|-0,1%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,5%
|
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,5%
|
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,8%
|
|11:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|0,4%
|0,4%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь)
|0,8%
|1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,3%
|1,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,3%
|1,4%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв)
|0,2%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г)
|1,2%
|1,1%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь)
|1,6%
|1,6%
|16:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (4кв2019)
|0,7%
|0,7%
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь)
|1,5
|
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь)
|0,2%
|
|16:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (декабрь)
|0,4%
|0,3%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (ноябрь)
|-0,1%
|0,1%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (декабрь)
|1,5%
|-0,1%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (январь)
|48,2
|48,8
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
|88,3
|
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
|99,1
|99,1
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|31,5 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|530,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|319,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|16,7 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|33 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-20,5 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-12,2 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|28,9 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-48,2 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ГМК Норильский никель — производственные результаты за 4кв2019/2019
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|RUB
|Polymetal International plc — операционные результаты за 2019
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|RUB
|Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|12:30 мск (09:30 GMT)
|RUB
|Северсталь — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ТГК-1 — производственные результаты за 2019
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|RUB
|Сургутнефтегаз — СД (список кандидатов для голосования по выборам в СД)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200131/830874463.html