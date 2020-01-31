МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снижаются в пятницу на неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом и в ожидании выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,65%, до 7333,62 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,27%, до 5855,83 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 13138,73 пункта.

По последним данным, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, однако не рекомендовала вводить каких-либо ограничений на передвижения людей и товаров.

"Рынкам нужно больше ясности в отношении результатов мер сдерживания вируса в Китае", — сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes). Эксперт считает, что рынки сосредоточены на цифрах, и настроения во многом будут зависеть от снижения числа заболевших.

Кроме того, трейдеры ждут, что Великобритания в 23.00 31 января (2.00 мск 1 февраля) покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях. По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет.

Определенное влияние на настроения трейдеров оказывает внутренняя статистика. Так, по данным европейского статистического агентства Евростат, рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в четвертом квартале 2019 года составил 0,1% в квартальном выражении и 1% — в годовом. Аналитики прогнозировали, что в квартальном выражении показатель вырос на 0,2%, а в годовом — на 1,1%. В то же время годовая инфляция в еврозоне в январе ожидаемо ускорилась до 1,4% с 1,3% месяцем ранее.