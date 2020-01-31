МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу днем снижается против доллара и евро после утренних попыток скорректироваться вверх.

Риски распространения китайского коронавируса сохраняют давление на рисковые активы, в том числе и на рубль. Доллар и евро продолжают обновлять годовые максимумы против рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.11 мск повышается на 21 копейку, до 63,47 рубля, курс евро — на 24 копейки, до уровня 70,07 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в пятницу доллар поднимался до 63,53 рубля – максимума с 11 декабря, евро — до 70,08 рубля – максимума с 13 декабря. При этом с утра доллар опускался до 63,04 рубля, евро — до 69,47 рубля.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ВОЗРОСЛА

Рубль в пятницу демонстрирует разнонаправленные колебания.

Так, с утра преобладали попытки коррекционного роста "на факте". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. В то же время она не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров.

По последним данным, жертвами болезни в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Днем ранее данные равнялись 170 и 7711 человек соответственно. То есть, стремительное распространение коронавируса пока продолжается. Западные фондовые индексы и фьючерсы на этом фоне снижаются в пределах 1%, сигнализируя о пониженном аппетите к риску.

Рынок нефти также растерял утренние попытки роста и незначительно меняется около уровня 57,4 доллара за баррель сорта Brent, хотя дневной максимум составляет 58,55 доллара.

В итоге доллар и евро днем повышаются к рублю на 0,3% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Поводов ожидать снижения волатильности рубля пока нет, ожидания относительно курса доллара находятся в диапазоне 62,5-63,5 рубля, евро — 69-70 рублей, оценил Олег Кочетков из МТС-банка.

Волатильность рубля усиливается, однако его ослабление нельзя назвать угрожающим, так как рубль лишь вернулся к уровням декабря, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. "Мы по-прежнему ожидаем стабилизацию курса в диапазоне 61,5-62,5 рубля за доллар на горизонте квартала", — оценил он.

В начале февраля российский валютный рынок, как и остальные мировые площадки, будет отыгрывать развитие ситуации с вирусом, а также реакцию на эту проблему китайских монетарных властей и рынков Китая, которые должны в понедельник открыться после новогодних каникул, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Если финрегуляторы пообещают какие-либо монетарные стимулы, а распространение заболевания продемонстрирует спад темпов, рубль способен усилить восходящую коррекцию. В этом случае курс доллара может уйти ниже уровня 63 рублей, а евро – ниже 69,5 рубля", — оценил он.