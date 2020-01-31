МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает находиться в "красной" зоне, но очень слабо снижается в пятницу вечером после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex понижается на 2,2 доллара, или на 0,14%, до 1581,3 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускается на 0,5%, до 17,902 доллара за унцию.

Накануне ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, однако не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров. По последним данным, жертвами болезни стали 213 человек, заражены около 9,7 тысячи.

"Вирус и его возможное негативное влияние на мировую экономику поддерживают золото", — отметил сырьевой стратег Saxo Bank Уле Хансен (Ole Hansen). Золото — традиционный "надёжный" актив-убежище, популярный в моменты экономических и прочих пертурбаций.

Влияние на котировки золота также оказывает статистика из США. Так, доходы потребителей страны в декабре увеличились на 0,2%, при прогнозе в 0,3%. Расходы при этом выросли, как и ожидалось, на 0,3%.

Кроме того, согласно данным Мичиганского университета, индекс текущих экономических условий в США в январе, по окончательной оценке, уменьшился до 114,4 пункта с уровня предыдущего месяца в 115,5 пункта.