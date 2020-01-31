МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился более чем на 1% вместе с зарубежными площадками и на фоне падения цены на нефть, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,03% — до 3076,65 пункта, индекс РТС — на 1,78%, до 1517,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.21 мск рос на 66 копеек – до 63,92 рубля, курс евро — на 99 копеек, до 70,82 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,67% — 56,37 доллара за баррель.

Европейские биржи снижаются на 0,98-1,32%, биржи США – на 1,09-1,5%.

"Рынок акций РФ в пятницу демонстрировал разнонаправленные движения, утренняя позитивная динамика сменилась коррекцией индекса Мосбиржи в направлении 3100 пунктов. Высокая волатильность стоимости рисковых активов, в том числе нефти, в течение дня была обусловлена противоречивым новостным фоном", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

С одной стороны, ВОЗ признала коронавирус чрезвычайной ситуацией мирового масштаба, с другой стороны, организация пока не видит оснований для введения ограничений на трансграничные поездки и торговлю, напоминает аналитик.

"Инвесторы по-прежнему пытаются оценить степень потенциального влияния коронавируса на экономику Китая и глобальный рост. И поскольку уровень неопределенности в этом отношении все еще очень высок, и прогнозы звучат самые различные, мы видим растущую тревожность в настроениях биржевиков", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-5,19%), обыкновенные акции "Россетей" (-4,66%), НЛМК (-4,05%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-3,87%), обыкновенные акции "Мечела" (-3,48%), а также акции "Новатэка" (-3,18%), "Алросы" (-3,16%), "Распадской" (-3,01%), "Магнита" (-2,69%) и акции "Интер РАО" (-2,61%).

В пятницу акции "Лукойла" к закрытию выросли на 1,66%. Поводом послужили новости об увеличении их веса в индексах MSCI.

Индексный провайдер MSCI в четверг сообщил, что оставил коэффициент FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям — оценка free float) "Лукойла" на уровне 0,55, после чего, учитывая погашение акций, вес бумаг компании в индексах MSCI должен был снизится примерно на 3%. Эта новость в четверг привела к снижению стоимости акций нефтекомпании почти на 3%. Однако утром в пятницу вышла новость, что MSCI увеличит, а не сократит вес "Лукойла" в индексах.

Акции Polymetal обновили исторический максимум, поднявшись к закрытию торгов на 3,01% – до 1082,2 рубля на фоне объявления советом директоров внеочередной выплаты дивиденда.

В лидерах роста также акции "М.Видео" (2,12%), префы "Сургутнефтегаза" (1,31%) и акции АФК "Система" (1,08%).

ПРОГНОЗЫ

С большой вероятностью риск-аппетиты будут подавленными и в начале будущей недели, покупки могут носить выборочный характер, считает Бахтин. По его оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник может формироваться в пределах диапазона 3060-3120 пунктов.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе и не смогли удержать поддержки 3100 и 1550 пунктов. Ближайшими целями падения индикаторов выступают отметки 3050 и 1500 пунктов. На данный момент можно говорить об установлении на рынке полноценного нисходящего тренда", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Индекс Мосбиржи в понедельник будет находиться в диапазоне 3050-3110 пунктов, полагает аналитик.