МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в феврале разнонаправленного изменения фондовых индексов РФ на фоне коррекционного роста рубля против доллара и евро и рынка нефти, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится в январе на 0,1%, до 3073 пунктов, РТС повысится на 0,7% до 1527 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent повысится более чем на 2,5 доллара в район уровня 58,9 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около отметки 1,1 доллара, стоимость золота — выше 1550 долларов за тройскую унцию, инфляция составит 0,3% в месяц, оценивают эксперты.

Курс доллара снизится на 50 копеек, до 63,3 рубля, евро — на 1,1 рубля, до 69,5 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В начале февраля коронавирус останется основным фактором для динамики рынков, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Ожидается, что пик распространения придется на ближайшие две недели, а, значит, давление на рынки будет сохраняться. В этом ключе стоит с аккуратностью подходить к рисковым активам, особенно учитывая, что перспективы влияния на деловую активность Китая остаются неясными, пока нельзя исключать продления новогодних каникул в стране, что окажет существенное влияние на темпы промышленного производства и роста ВВП", — полагает он.

Отсутствие возможности оценить реальные последствия для экономики, неясность в том, сколь продолжительным и масштабным будет распространение инфекции, снижают интерес инвесторов к рисковым активам, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Игроки стараются сокращать их объем в портфелях, замещая их активами-убежищами — этот же фактор ведет к росту волатильности на рынках, указывает он.

"Новости о коронавирусе отодвинули на второй план ряд важных событий, произошедших в конце января. Во-первых, ЕЦБ и ФРС подтвердили, что не имеют планов сворачивать действующие стимулы. Во-вторых, вышли хорошие данные по ВВП США за четвертый квартал 2019 года. В-третьих, мы видим улучшение прогнозов по прибыли компаний за первый квартал 2020 года. Эти факторы, в случае снижения опасений по поводу эпидемии, будут способствовать восстановлению рынков", — считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Нестабильная ситуация в Ливии и на Ближнем Востоке в сочетании с коронавирусом создает сложную ситуацию для ОПЕК+, обращает внимание аналитик. По мнению эксперта, в феврале могут усилиться словесные интервенции, направленные на возвращение котировок Brent в диапазон выше 60 долларов за баррель.

Помимо рисков, связанных с коронавирусом, по мнению Сергея Дейнеки из "БКС Премьер", предстоящий месяц несет в себе риски формирования волн повышенной волатильности на фоне развития торговых коллизий США с Китаем и ЕС.

"Инвесторы также продолжают все больше убеждаться в рисках рецессии в США, находя дополнительные подтверждения. Заседание Федрезерва прошло на волне этих спекуляций, поскольку американский регулятор пока не слишком очевидно, но указал на возможность будущего смягчения монетарной политики. Мотивировка в виде желания приблизить инфляцию к таргетируемым 2% выглядит не слишком правдоподобной, рынки больше верят в необходимость превентивного стимулирования экономики на случай ухудшения глобальных перспектив", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Расти в текущих условиях рискованным активам будет довольно сложно, замечает он. "При этом и масштаб уже реализованной коррекции не настолько высок, чтобы заставить наиболее рискованных инвесторов возобновить покупки. Таким образом, до появления позитивных новостей по китайскому вопросу рост мировых рынков вряд ли возможен", — считает Евстифеев из банка "Зенит".

Волатильность на рынках акций в феврале будет повышенной, а потенциал роста будет ограничен сохраняющейся неопределенностью относительно степени влияния эпидемиологической обстановки на экономику, считает Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Что касается российских активов, то акции, скорее всего, будут двигаться в фарватере мировых рынков, используя любую возможность для роста, считает Вайсберг из ИК "Регион".

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" не исключает преимущественно отрицательную динамику фондового рынка на горизонте месяца: индекс Мосбиржи может снижаться в диапазон 2900-3000 пунктов. При этом он отмечает, что поддержку рынку будут отказывать корпоративные отчеты.

"Мягкая монетарная политика ключевых центробанков, сильный макроэкономический базис РФ, вероятное ускорение процессов реализации нацпроектов новым правительством, сохранение низкоинфляционной конъюнктуры, высокая дивидендная доходность акций и приток новых частных инвесторов способны удержать отечественные индексы от масштабной коррекции в феврале", — считает Дейнека из "БКС Премьер".

"На российском рынке при отсутствии внешних потрясений на следующей неделе вряд ли следует ожидать резких движений, поскольку участники рынка будут ожидать результатов заседания ЦБ по ставке и пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной в пятницу. Хотя большинство экспертов считает, что в этом году в отличие от прошлого существенного снижения ставки не будет, замедление инфляции и внешняя неопределенность позволяют ожидать, что на ближайшем заседании ЦБ все же еще раз снизит ставку", — считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Важных макроэкономических релизов на предстоящую неделю не намечено. Пожалуй, главным драйвером для российского рынка может стать публикация инфляции за январь в четверг, за день до заседания ЦБ", — добавляет он.

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ

Не стоит ожидать от рубля каких-то резких движений, после январского всплеска волатильности ситуация должна нормализоваться, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"С 7 февраля ежедневные объёмы закупки валюты в рамках бюджетного правила снизятся. Снизятся они также по причине более низких цен на нефть. Соответственно, общее давление на рубль в феврале будет ниже, чем в январе. Поэтому курс рубля должен стабилизироваться, или даже вернуться к укреплению. Какое бы решение ЦБ РФ ни принял 7 февраля, рубль останется одной из самых высокодоходных валют в мире", — считает он.

Рубль вряд ли сможет найти повод для существенного укрепления, пока на рынках сохраняется нервозность, считает в свою очередь Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Но сезонно сильный текущий счет платежного баланса продолжит поддерживать рубль в первом квартале, поэтому в случае ослабления нервной реакции на распространение вируса, курс рубля стабилизируется", — добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Компании, ориентированные на внутренние секторы, могут показать неплохие результаты, что поддержит динамику котировок их акций, полагает Зварич из Промсвязьбанка.

Ващенко из ИК "Фридом Финанс" напоминает, что в России отчитаются металлургические компании, а также продовольственные ритейлеры. Защитными инвестициями станут дивидендные идеи, доходные облигации, особенно, привязанные к инфляции, полагает он. Аналитик рекомендует присмотреться к бумагам ГМК "Норникель" и "Полюс".

После тревожного января можно ожидать рост интереса к акциям металлургов, считает Кочетков из "Открытие Брокер". Кроме того, в России правительство должно озвучить свои планы на ближайшее время, добавляет он.

Одним из основных направлений работы должна стать цифровизация экономики, что повышает актуальность инвестиций в сектор высоких технологий, а также в телекоммуникации, уверен аналитик.