МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта завершает волатильный январь ощутимым падением против доллара и евро на фоне сохраняющихся высокими рисков распространения коронавируса и замедления в связи с этим мировой экономики.

По итогам января рубль теряет к доллару около 3%, а к евро — почти 2%. Такого ощутимого снижения российской валюты не отмечалось с августа прошлого года, когда рубль упал к доллару на 4,7%, а к евро — на 3,9%.

Курс доллара расчетами "завтра" в пятницу на 22.10 мск повышался на 66 копеек, до 63,92 рубля, курс евро — на 1,01 рубля до уровня 70,84 рубля, следует из данных Московской биржи.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ВОЗРОСЛА

Рубль начинал январь довольно уверенно: в первой декаде доллар обновлял минимум с апреля 2018 года около 60,88 рубля, евро — с ноября 2017 года — около 67,65 рубля.

Однако начавший распространяться в Китае с конца прошлого года коронавирус внес свои коррективы в планы рублевых "быков", и вместо легкой коррекции с дальнейшим продолжением роста они получили "холодный душ" в виде провала российской валюты к минимумам с начала декабря прошлого года — в районе 63,95 рубля за доллар и 70,88 рубля за евро.

В пятницу — перед выходными — инвесторы не стали долго раздумывать и предпочли уйти "в кэш" для подстраховки от неожиданностей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. В то же время она пока не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров в связи со вспышкой вируса.

По последним данным, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Днем ранее данные равнялись 170 и 7711 человек, соответственно. То есть, стремительное распространение коронавируса пока продолжается.

Американские фондовые индексы на этом фоне снижаются вечером на 1,2-1,8%, сигнализируя о пониженном аппетите к риску.

Рынок нефти на этом фоне теряет 2%, до 56,2 доллара за баррель сорта Brent — минимума с октября.

В итоге, доллар и евро вечером повышаются к рублю на 1-1,4% каждый. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 3,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основным фактором рублевого ослабления остается рыночная неопределённость и снижение аппетитов к покупке риска, вызванных усилением вирусной угрозы, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Ожидаем, что в понедельник движение рубля будет волатильным, курс доллара может формироваться в диапазоне 63,2-64,5 рубля. Рынки продолжат внимательно следить за развитием китайской вирусной темы. В случае значительного усиления рыночного пессимизма, в следующую пятницу Банк России может воздержаться от ожидаемого рынками снижения ключевой ставки, что станет фактором значительного усиления давления на российскую валюту", — добавил он.

При неизменности текущих факторов есть вероятность того, что падение котировок марки Brent до 52 долларов за баррель стимулирует рост курса доллара до 64,2 рубля, оценивает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

"Отток капитала из активов развивающихся рынков может вылиться в заметную коррекцию на российском фондовом рынке, рост доходности ОФЗ и ощутимое давление на курс рубля", — добавил он.