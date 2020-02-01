ЛОНДОН, 1 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британская национальная валюта завершила последний торговый день, когда Великобритания находилась в составе ЕС, уверенным ростом к доллару, на 0,86%, свидетельствуют данные торгов.

На момент завершения торговой сессии в пятницу курс фунта к доллару составлял 1,3207.

На референдуме по Brexit 3,5 года назад, когда британцы проголосовали за выход из ЕС, британская валюта за два дня обвалилась на более чем 11% с уровня 1,5.

Британский индекс FTSE 100, как и в день референдума, закрыл последний день в ЕС снижением, но на 1,32% и не из-за Brexit, а на фоне негативного воздействия на рынки китайского коронавируса. В день референдума в 2016 году главный британский рыночный индикатор обвалился на 3,15%.

По оценкам аналитиков, опрошенных РИА Новости, дальнейшая динамика курса британской валюты будет зависеть от хода и результатов торговых переговоров Лондона и Брюсселя, которые, как ожидается, начнутся в начале марта.

Великобритания официально покинула ЕС в 23.00 31 января (2.00 мск субботы), спустя три с половиной года после референдума. После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. За этот период Лондону предстоит договориться с ЕС о дальнейших экономических и политических взаимоотношениях.