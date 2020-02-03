ПЕКИН, 3 фев — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) на фоне негативного влияния нового коронавируса на экономику снизил в понедельник ставки по операциям обратного РЕПО на 10 базисных пунктов, следует из сообщения на сайте банка. Китайские биржи открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

Китайский центробанк в понедельник осуществил вливание 1,2 триллиона юаней (около 174 миллиардов долларов) на свои финансовые рынки за счет операций обратного РЕПО. При этом ставки РЕПО были понижены на 10 базисных пунктов.

Ставка семидневного обратного РЕПО в понедельник снижена с 2,50% до 2,40%, посредством этих сделок в местные финансовые рынки влили 900 миллиардов юаней. В свою очередь ставка 14-дневного обратного РЕПО опустилась с 2,65% до 2,55%, при помощи операций 14-дневного обратного РЕПО в рынки влили 300 миллиардов юаней.

Эти меры направлены на поддержание ликвидности на разумном и достаточном уровне в период распространения коронавируса и должны помочь местным компаниям, которые пострадали из-за распространения заболевания.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.