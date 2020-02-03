МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Китая в понедельник закрылись обвалом на 7-8% — это была первая торговая сессия после каникул в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, за время которых произошло заметное распространение нового типа коронавируса в стране и страхов по этому поводу, свидетельствуют данные торгов.

Так, по итогам торгов понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 7,7%, до 2746,61 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 8,4%, до 1609 пунктов.

В ходе торгов падение китайских бирж кратковременно достигало 9%. Столь сильное снижение связано с новостями о распространении нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае в конце 2019 года. В последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января. За время новогодних каникул число зараженных выросло в 30 раз, а число скончавшихся – в 20.