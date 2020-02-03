МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии понедельника перешел к легкому росту против доллара и евро в рамках возможной коррекции после ощутимого снижения в конце января.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижается на 4 копейки, до 63,87 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 70,76 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,9%, до 56,13 доллара за баррель по марке Brent, а ранее обновила минимум с января прошлого года, опустившись до 55,44 доллара.