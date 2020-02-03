МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Доллар превысил психологически значимый уровень 64 рубля на фоне укрепления на форексе, где европейская валюта ослабляется к нему примерно на 0,2%, до 1,1076 доллара за евро.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.27 мск повышался на 13 копеек — до 64,04 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 70,92 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом в ходе торгов понедельника доллар уже поднимался до 64,06 рубля впервые с 4 декабря прошлого года.