МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.50 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевели на 0,23%, до 7,48 доллара, "Лукойла" — дорожали на 0,54%, до 102,55 доллара, "Новатэка" — снижались в цене на 0,36%, до 179,35 доллара. Бумаги "Газпрома" опускались в цене на 0,44%, до 7 долларов, "Газпром нефти" — на 1,21%, до 34,58 доллара.

Стоимость расписок ВТБ снижалась на 0,7%, до 1,42 доллара, Сбербанка — на 0,56%, до 15,91 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,94%, до 24,02 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижалась на 0,91%, до 32,02 доллара, "Северстали" — росла на 0,43%, до 14,16 доллара, НЛМК — снижалась на 0,46%, до 21,54 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" опускалась на 0,97%, до 13,47 доллара, "Ленты" — росла на 1,53%, до 2,99 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 1,87%, до 5,63 доллара.