МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник растут на данных о росте деловой активности в промышленности, прежде всего, в Германии, Великобритании и Франции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.19 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,46%, до 7319,48 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,22%, до 5818,89 пункта, немецкий DAX — также на 0,22%, до 13008,11 пункта.

В понедельник днём в центре внимания инвесторов оказались данные индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства. Согласно данным исследовательской организации Markit Economics, PMI промышленности еврозоны в январе вырос до 47,9 пункта — максимума с апреля. При этом индекс PMI в области промышленного производства Франции в январе, по окончательным данным, вырос до 51,1 пункта с 50,4 пункта в декабре, в Германии – до 45,3 пункта с декабрьских 43,7 пункта, в Великобритании — до 50 пунктов с декабрьских 47,5 пунктов.

Британский индекс FTSE 100 в первый день торгов после выхода страны из состава ЕС растет в особенности — после достижения семинедельного минимума в ходе предыдущей сессии на фоне новостей о первых случаях заражения коронавирусом в Британии.

"В ближайшие дни инвесторы, вероятно, улучшат свои оценки относительно ожидаемого экономического спада, связанного с коронавирусом", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Uniсredit.

При этом акции ирландского лоукостера Ryanair Holdings растут на 4% после того, как компания увеличила свой годовой прогноз прибыли, сославшись на более высокие, чем ожидалось, результаты в рождественский период.