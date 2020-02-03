МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российская валюта днем растет к доллару и в большей степени к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе.

Рубль корректирует ощутимое снижение прошлой недели на фоне появившихся надежд на стабилизацию рынков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.20 мск снижался на 18 копеек — до 63,74 рубля, курс евро — на 37 копеек — до 70,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Рубль начал неделю разнонаправленными колебаниями. С утра он обновил минимумы с 4 декабря прошлого года (64,105 рубля за доллар и 70,9875 рубля за евро). А затем все-таки пошел вверх в рамках коррекции после ощутимого снижения на прошлой неделе. Так, к доллару рубль потерял за этот период 2,9%, к евро – 3,4%.

В то же время внешний фон в понедельник несколько улучшился. Китайский ЦБ в первый день работы рынков после новогодних каникул решил оказать им поддержку и предоставил ликвидность в размере 1,2 триллиона юаней (около 174 миллиардов долларов) с помощью операций обратного РЕПО. При этом ставки РЕПО были понижены на 10 базисных пунктов.

Американские фондовые фьючерсы и западноевропейские индексы на этом фоне повышаются днем на 0,2-0,5%, корректируя предыдущее снижение.

Рынок нефти немного снижается – на 0,25%, до 56,48 доллара за баррель сорта Brent. Давление на рынок энергоносителей оказывают экспертные оценки о снижении спроса на нефть в Китае примерно на 3 миллиона баррелей в сутки, что на 20% ниже обычного общего потребления в этот календарный период. В качестве причины аналитики называют влияние на экономику страны распространения коронавируса.

При этом поддержка рынку нефти приходит от сообщений о том, что страны ОПЕК+ могут провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов, в начале февраля, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти.

В итоге, доллар и евро днем снижаются к рублю на 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Серьезного негатива на рынки не добавилось, но и позитива после резкой распродажи сейчас ждать не приходится, рассуждает Олег Кочетков из МТС Банка. "Ожидаем сегодня боковик в диапазоне 63-64 рубля за доллар и 70-71 рубля за евро", — оценил он.

В ближайшее время можно ожидать прохождение пика заражения коронавирусом, считает Михаил Зельцер из компании "БКС Брокер".

"В этой связи видимым уровнем сопротивления росту доллара будет служить значение 64,5 рубля. По мере деэскалации ситуации спрос в рисковые активы способен вернуться, а доллар направиться сначала к 63,2 рубля, а затем и вовсе в область 62,5-62,2 рубля. В таком случае единая европейская валюта будет стремиться к 69,3 рубля", — оценил он.

Распространение коронавируса и эффект, который он окажет на экономику Китая и других стран остается основным фактором, влияющим на рынки, говорит Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Ожидается, что пик распространения придется на ближайшие две недели, а значит давление на рынки будет сохраняться. Поэтому стоит с аккуратностью подходить к рисковым активам, особенно учитывая, что перспективы влияния на деловую активность Китая остаются неясными, в частности из-за продления выходных для предприятий до 10 февраля, добавил он.

"Доллар приблизился к 64 рублям и вряд ли сможет найти повод для существенного укрепления, пока на рынках сохраняется нервозность. В среднесрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего постепенного ослабления рубля, но сезонно сильный текущий счет платежного баланса окажет ему поддержку в первом квартале. В случае ослабления нервной реакции на коронавирус, курс стабилизируется вблизи 63 рублей за доллар", — сказал Кадулин.