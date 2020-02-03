МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила темпы снижения после публикации сильной статистики по индексу деловой активности в промышленности США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.18 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 9,35 доллара, или на 0,59%, до 1578,75 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускается на 2%, до 17,652 доллара за унцию.

Стоимость золота ускорила темпы падения после публикации макроэкономических статданных из США. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе поднялся до 50,9% после двух месяцев снижения подряд. При этом аналитики ожидали менее сильного роста показателя, до 48,5%.

Давление на спрос на золото также оказывает сообщение о том, что центральный банк Китая снизил ставки по кредитам для потерпевших убытки от коронавируса предприятий. Решение ЦБ КНР может компенсировать негативное влияние распространения вируса на темпы роста экономики страны, что также окажет поддержку мировой экономике в целом, так как экономика Китая является второй крупнейшей в мире.

"В целом, неопределенность оказывает поддержку золоту, но мы также видим, как Китай принимает меры для поддержания экономики", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Julius Baer Карстена Менке (Carsten Menke).