МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российская валюта вечером ускорила рост к доллару и в большей степени — к евро на фоне продолжающегося ослабления европейской валюты на форексе ниже уровня 1,105 доллара, следует из данных торгов.

Рубль уверенно отыгрывает ощутимое снижение прошлой недели на фоне бодрого коррекционного роста западных фондовых рынков.

Курс доллара расчетами "завтра" в понедельник на 18.42 мск снижался на 30 копеек, до 63,61 рубля, курс евро — на 62 копейки, до уровня 70,26 рубля, следует из данных Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Рубль начал неделю уверенным укреплением в рамках коррекции после ощутимого снижения на прошлой неделе. Так, к доллару рубль потерял за этот период 2,9%, к евро – 3,4%.

Основным поводом для коррекции мировых рынков и рубля, в частности, стали действия китайского финансового регулятора в первый день работы рынков после новогодних каникул. Он решил оказать им поддержку и осуществил вливание 1,2 триллиона юаней (около 174 миллиардов долларов) на финансовые рынки Поднебесной за счет операций обратного РЕПО. При этом ставки РЕПО были понижены на 10 базисных пунктов.

Американские и западноевропейские фондовые индексы на этом фоне повышаются вечером на 0,7-1,6%, корректируя предыдущее снижение.

Рынок нефти при этом теряет позиции, снижаясь на 1,5%, до 55,75 доллара за баррель сорта Brent. Негативное давление на рынок энергоносителей оказывают экспертные оценки о снижении спроса на нефть в Китае примерно на 3 миллиона баррелей в сутки, что на 20% ниже обычного общего потребления в этот календарный период. В качестве причины аналитики называют влияние на экономику страны распространения коронавируса.

При этом рынок нефти пока игнорирует сообщения о том, что страны соглашения ОПЕК+ могут провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов, в начале февраля, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти. Участники альянса обсуждают сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, а Саудовская Аравия размышляет о снижении добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

В целом же, доллар и евро вечером снижаются на 0,6-1%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 3,55 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рынки остаются под давлением вирусного фактора, инвесторы проявляют склонность к осторожности, пытаясь оценить масштаб влияния вирусной угрозы на мировую эконмическую конъюнктуру, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Ожидаем, что во вторник курс рубля будет формироваться в диапазоне 63,5-64,2 рубля за доллар – концентрация рыночного внимания останется на вирусных рисках. На наш взгляд, в ближайшие дни волатильность на рынках сохранится, но участники рынка воздержатся от панических настроений", — добавил он.

До момента резкого ухудшения конъюнктуры финансовых и сырьевых рынков из-за угрозы распространения вируса целый ряд факторов на внутреннем и внешнем рынках поддерживал высокую вероятность продолжения цикла смягчения процентной политики ЦБ РФ на заседании 7 февраля, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Однако сейчас Банк России, вероятно, все же не сможет проигнорировать панику на финансовых рынках последних недель и угрозу негативного влияния вируса на темпы роста мировой экономики и возьмет паузу, как минимум, до стабилизации ситуации на фондовых рынках и прохождения пика вспышки коронавируса, полагает он.

"Также не стоит забывать и о внутренней бюджетной политике, параметры которой по-прежнему могут оказать негативное влияние на инфляцию в среднесрочной перспективе и заставят ЦБ действовать с осторожностью. Сохранение ключевой ставки без изменений не приведет к коррекции доходностей и ставок на долговом и депозитно-кредитном рынках, так как регулятор укажет на временный характер внешних факторов", — полагает Кравченко.