МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи и при этом вырос по индексу РТС на противоречивых факторах, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,19% — до 3070,84 пункта, индекс РТС вырос на 0,27%, до 1521,16 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.18 мск снижался на 33 копейки – до 63,59 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 70,32 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent падал на 2,63% — до 55,13 доллара за баррель.

Европейские индексы поднимаются на 0,41-0,86%, биржи США растут на 0,88-1,33%.

НЕОДНОЗНАЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ФОН

Поводом для сдержанного оптимизма служат данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым промышленный индекс PMI 19 стран еврозоны в январе вырос до 47,9 пункта, продемонстрировав максимум с весны 2019 года, отмечает Сергей Дроздов из "Финама". Более сильный подъем биржевых индикаторов сдерживает новостной фон из Китая, где зафиксировано уже свыше 17 тысяч случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, добавляет он.

"В понедельник российский рынок акций демонстрировал неуверенную динамику, внешний фон оставался противоречивым. Общерыночный аппетит к покупке риска по-прежнему подавлен сохраняющейся неопределенностью вокруг распространения коронавируса. В то же время текущие настроения на рынках можно оценить скорее как выжидательные", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии пытались устоять в плюсе, но оставались ниже преодоленных в конце прошлой недели значимых отметок 3100 и 1550 пунктов. В течение дня индексы, однако, отступили и от района ближайших поддержек 3050 и 1500 пунктов, что указывает на желание "медведей" взять паузу после активных продаж", — указывает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Газпрома" к закрытию торгов выросли на 0,41%, вечером бумаги компании подскакивали на 1,5% — до 229,98 рубля.

"По нашему мнению, текущая динамика в акциях "Газпрома" – это технический отскок после серьёзного падения акций за последнее время. Кроме того, мы не исключаем, что кто-то из институциональных инвесторов мог купить акции в расчете на позитивные новости с Дня инвестора, который "Газпром" проводит в феврале", — комментирует рост акций компании Сергей Суверов из "БКС Премьер".

В плюсе закрылись акции "Лукойла" (+0,67%).

"В первую очередь мы отмечаем увеличение веса "Лукойла" в индексах MSCI, изменения вступают в силу сегодня после закрытия торгов. Мы прогнозируем притоки в размере 110 миллионов долларов, что поддержит котировки", — отмечают аналитики БКС.

Среди лидеров роста – акции ИСКЧ (4,33%), депозитарные расписки TCS (1,98%), акции "Русгидро" (1,84%), МТС (1,7%), обыкновенные акции "Россетей" (1,62%), акции "Алросы" (1,56%), ФСК ЕЭС (1,31%), а также акции "Акрона" (1,08%) и акции Московской биржи (0,91%).

Рост акций "Аэрофлота" (+1,77%) вечером поддержали данные по РСБУ за 2019 год, согласно которым, чистая прибыль крупнейшей российской авиакомпании за этот период выросла в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом и составила 5,287 миллиарда рублей.

"Рост котировок "Алросы" объясняется ожиданиями по поводу увеличения объема выкупа алмазов государством. Бумага сильно корректировалась в последние дни. По нашему мнению, не исключен возврат к уровням 90-92 рубля (с текущей цены 82 рубля за акцию). Горизонт инвестирования – от месяца и более", — отмечают аналитики "Фридом Финанс".

В лидерах снижения – бумаги "Сургутнефтегаза" (префы упали на 3,89%, обыкновенные акции – на 3,45%), акции Polymetal (-3,67%), префы "Мечела" (-1,91%), акции "Норникеля" (-1,88%), "М.Видео" (-1,81%), а также акции "Фосагро" (-1,78%), префы "Транснефти" (-1,76%), акции ТГК-1 (-1,59%) и акции "Полюса" (-1,49%).

Депозитарные расписки ГК "Эталон" завершили первый день торгов на Московской бирже небольшим снижением на 2,2% — до 146 рублей относительно уровня открытия торгов (149,2 рубля).

ПРОГНОЗЫ

По мнению Бахтина из "БКС Премьер", во вторник информационный фон может несколько восстановить позиции рисковых активов. Так, нефтяные котировки могут получить поддержку со стороны сигналов ОПЕК+ и прежде всего Саудовской Аравии о намерении дополнительно сократить добычу сырья для балансировки рынка, полагает он.

Кроме того, завтра рыночное внимание будет приковано к обращению президента США Дональда Трампа к Конгрессу страны, добавляет аналитик. "Американский лидер наверняка затронет тему торговых договоренностей США с Китаем, а также с Мексикой и Канадой. Вероятный торговый оптимизм в риторике Трампа может локально стимулировать аппетит инвесторов к риску", — говорит он.

По оценкам эксперта, индекс Мосбиржи во вторник может формироваться в пределах диапазона 3060-3110 пунктов.

Кожухова из "Велес Капитала" полагает, что во вторник индекс Мосбиржи будет находиться в пределах 3050-3110 пунктов.