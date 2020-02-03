ЛОНДОН, 3 фев — ПРАЙМ. Второй крупнейший украинский оператор мобильной связи "Vodafone Украина" разместил дебютные пятилетние еврооблигации на 500 долларов под 6,2% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ранее в понедельник компания сузила ориентир доходности по дебютным пятилетним евробондам до 6,5-6,625% с ранее объявленных 7%.
Организаторами встреч и выпуска ценных бумаг назначены J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital and ICBC Standard Bank.
"Vodafone Украина" является вторым по величине оператором мобильной связи в стране, обслуживает около 20 миллионов абонентов.
https://1prime.ru/Financial_market/20200203/830887594.html