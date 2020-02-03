МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом, опасения трейдеров по поводу коронавируса и влияния ситуации на рост мировой экономики ослабли после поддерживающих мер Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,55%, до 7326,31 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 5832,51 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,49%, до 13045,19 пункта.

Биржи Европы выросли на ослаблении опасений трейдеров из-за ситуации вокруг коронавируса после того, как Китай принял меры по поддержке экономики страны. Ранее центробанк КНР снизил ставки по кредитам для потерпевших убытки от коронавируса предприятий, соответствующие меры смогут оказать поддержку китайской экономике, второй по величине в мире.

Поддержала торги и коррекционная динамика. В пятницу индексы снизились более чем на 1% из-за неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

"Все еще остается некоторый оптимизм по поводу того, что наиболее значительная часть вспышки вируса останется внутри Китая, кроме того, инвесторы оценили данные PMI, которые оказались несколько лучше ожиданий", — прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный аналитик брокерской компании Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya). Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе вырос до 47,9 пункта против 46,3 пункта в декабре, ожидался рост до 47,8 пункта.

Акции производителя платежных аппаратов Ingenico подорожали на 17,2% после того, как Worldline сообщила о покупке французской компании за 7,8 миллиарда евро.