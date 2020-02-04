МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla по итогам торгов на американской фондовой бирже выросла почти на 20% и обновила исторический рекорд, достигнув 780 долларов за акцию, свидетельствуют данные торгов.

Акции Tesla закрыли торги на бирже Nasdaq ростом на 19,89% — до 780 долларов за акцию. Это самый большой дневной рост с 2013 года. Капитализация компании превысила 140 миллиардов долларов.

Акции подскочили в цене после сообщения японской корпорации Panasonic о первой квартальной прибыли в совместном предприятии с Tesla по производству аккумуляторов, которая последовала за годами производственных проблем.

Неделей ранее сама Tesla сообщила о сокращении чистого убытка по итогам 2019 года на 12%, до 862 миллионов долларов, и о росте выручки на 14,5% — до 24,578 миллиарда долларов. В день публикации отчета акции компании подорожали на 10,3%.

При этом в прошлом месяце капитализация Tesla впервые в ее истории превысила 100 миллиардов долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.