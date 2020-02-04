МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии уверенно повышается к доллару и евро в рамках коррекции после ощутимого снижения на прошлой неделе, отыгрывая некоторое улучшение конъюнктуры мировых рынков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 26 копеек — до 63,47 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 70,20 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,7% — до 54,84 доллара за баррель по марке Brent.