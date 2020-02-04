МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. По итогам дебютных торгов расчетными фьючерсами на природный газ на срочном рынке Московской биржи объём этих торгов составил 15,35 миллиона рублей, свидетельствуют данные биржи.

Московская биржа с понедельника начала торги фьючерсами на природный газ. Всего за первую торговую сессию было заключено 112 сделок с 1287 фьючерсными контрактами.

К торгам были допущены серии фьючерсов на природный газ со сроками исполнения контрактов с марта по сентябрь 2020 года, однако в понедельник торговались только бумаги с ближайшим сроком исполнения — 27 февраля и 30 марта. Первые за торговую сессию подешевели на 2,2%, до 1,831 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), вторые — на 3,4%, до 1,868 доллара за MMBtu.

Котировки фьючерсов на природный газ на Московской бирже выставляются в долларах за MMBtu, а торги и расчеты осуществляются в рублях. В качестве цены исполнения используется цена фьючерса на природный газ Henry Hub, который торгуется на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange).

В настоящее время на Московской бирже также уже проводятся торги расчетными фьючерсами на такие "коммодитиз", как нефть марок Brent и WTI, драгоценные и промышленные металлы, а также сахар-сырец.