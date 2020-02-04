МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник растут более чем на 1% вслед за азиатскими, инвесторы с энтузиазмом встретили усилия, направленные на укрепление экономики Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 1,33%, до 7424,01 пункта, французский индекс CAC 40 — на 1,24%, до 5904,93 пункта, немецкий DAX — на 1,16%, до 13196,26 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на то, что во вторник основные азиатские фондовые биржи закрылись ростом в среднем на 1% на фоне мер, принятых ЦБ Китая в целях поддержать экономику страны и справиться с последствиями коронавируса.

Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что Китайский банк развития намерен выпустить облигации на сумму до 14,25 миллиарда юаней (2 миллиарда долларов) для борьбы с коронавирусом. До этого центробанк страны предоставил рынку дополнительную ликвидность в размере около 174 миллиардов долларов.

"Основная надежда рынка ясна: центральные банки спасут нас не только от экономических спадов и подъемов и не только от изменения климата, но теперь и от глобальной пандемии", — отметил старший стратег Rabobank Майкл Эвери (Michael Every), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Акции британского нефтегазового гиганта BP Plc тем временем растут на 3,1% после сообщения об увеличении суммы выплачиваемых дивидендов. А акции швейцарского сырьевого трейдера Glencore подскочили в цене на фоне сохранения компанией своих производственных целей на 2020 год.