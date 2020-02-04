МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российская валюта днем ощутимо растет к доллару и евро на фоне позитивной динамики мировых фондовых и сырьевых рынков.

Евро тестирует психологически значимый уровень поддержки 70 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.28 мск снижался на 39 копеек — до 63,33 рубля, курс евро — на 45 копеек — до 69,98 рубля, следует из данных Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ РУБЛЯ ВВЕРХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Рубль продолжает уверенно укрепляться к доллару и евро, компенсируя ощутимое снижение прошлой недели.

Мировые рынки надеются на эффективные меры поддержки со стороны финансовых регуляторов крупных экономик мира. Так, китайский центробанк днем ранее в рамках поддержки экономики уже предоставил рынку дополнительную ликвидность в размере около 174 миллиардов долларов по сниженной ставке.

Западноевропейские фондовые индексы и американские фьючерсы на этом фоне повышаются днем на 1,1-1,3%, корректируя предыдущее снижение.

Рынок нефти при этом повышается на 0,6% — до 54,76 доллара за баррель сорта Brent.

Страны ОПЕК+ могут провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов, в начале февраля, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти. Участники альянса обсуждают также сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, а Саудовская Аравия размышляет о снижении добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки.

В целом же, доллар и евро днем снижаются на 0,6% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Вливания ликвидности центробанком КНР помогли поддержать рынки, рост бирж в Азии положительно встречен во всем мире, что дает шансы на развитие коррекции недавнего падения, рассуждает Олег Кочетков из МТС Банка.

"Ожидаем продолжение торговли доллара в диапазоне 62,50-63,50 рубля с возможной его коррекцией вниз до 62,50 рубля. Целевой диапазон колебаний для евро — 68,50-69,50 рубля", — оценил он.

При сохранении благоприятной внешней обстановки в ближайшие дни доллар может опуститься в район 63 рублей и даже проверить на прочность техническую поддержку 62,8 рубля, оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Евро, вероятно, снизится в район 69,5 рубля. В центре внимания инвесторов по-прежнему останется динамика распространения нового вируса, которая из экспоненциальной перешла в линейную, что является обнадеживающим сигналом, свидетельствующем о возможном скором купировании данной проблемы", — добавил он.

Тема коронавируса остается основным источником новостей для рынков, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Ожидается, что пик распространения придется на ближайшие две недели, а значит давление на рынки будет сохраняться. Волатильность значительно выросла, в последние дни доллар размашисто торгуется в диапазоне 63-64 рубля. В среднесрочной перспективе мы ожидаем стабилизации доллара на отметке 63 рубля и дальнейшего постепенного ослабления, но в случае ухудшения ситуации доллар пойдет на отметку в 64,5 рубля уже в ближайшие недели", — оценил он.