МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Минфин России 5 февраля на безлимитных аукционах предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит ОФЗ 26228 с постоянным купонным доходом с погашением в апреле 2030 года и ОФЗ 24021 с переменным купонным доходом с погашением в апреле 2024 года в объеме остатков, доступных для размещения в данных выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в первом квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.