МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,267 млн барр

 

 
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) -0,5%

 

 
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (январь) 49,4 52,1
4:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (январь) 52,5 52,6
4:45 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (январь) 52,6

 

 
11:10 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 54,9 53,9
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 51,1 50,2
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 51,7 51,7
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 52,9 54,2
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 50,9 50,9
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 52,8 52,2
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (январь) 52,4 52,4
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 52,9 52,9
13:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 1% -0,9%
15:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард

 

 

 

 
16:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь) 202 тыс 156 тыс
16:30 USD США — Объем экспорта 209 млрд долл

 

 
16:30 USD США — Объем импорта 252 млрд долл

 

 
16:30 USD США — Сальдо торгового баланса (декабрь) -43,1 млрд долл -48,2 млрд долл
16:30 CAD США — Сальдо торгового баланса (декабрь) -1,09 млрд долл -0,61 млрд долл
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 52,7 53,1
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь) 52,8 53,2
18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (январь) 55,2

 

 
18:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (январь) 55 55
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 3,548 млн барр 3,000 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,758 млн барр

 

 
20:15 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (январь) 53,1

 

 

 

 

 RUB ММК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 GMT) RUB ММК — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — СД (о займах ПАО и о приобретении доли в УК "Газпром трансгаз Томск")

 

 

 

 

 

 

 RUB Энел Россия — СД (бизнес-план на 2020-2022 и бюджет на 2020)

 

 

 

 

 