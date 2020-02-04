МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в январе снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 57,9 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В январе 2020 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 57,9 триллиона рублей (58,9 триллиона рублей в январе 2019 года). Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 102,9%), рынок облигаций (рост на 42,8%) и срочный рынок (рост на 27,4%)", — говорится в сообщении.

В том числе объем торгов на фондовом рынке в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 64,2% и достиг 3,406 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 102,9%, до 1,5 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 103,2%, составив 75 миллиардов рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 42,8% и составил 1,906 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 95,3 миллиарда рублей, что на 42,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе на фондовом рынке Московской биржи было размещено 50 облигационных займов на общую сумму 1,492 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 372,6 миллиарда.

Объем торгов на валютном рынке составил 20,4 триллиона рублей, что на 11,3% ниже, чем в январе 2019 года. На торги инструментами спот пришлось 5,4 триллиона рублей, на сделки своп и форварды – 15 триллионов. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,023 триллиона рублей, или 16,5 миллиарда долларов.