МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник поднимаются на 1,3-2% на фоне поддерживающих мер Китая по борьбе с влиянием коронавируса на экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,4%, до 28797,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,31%, до 9394,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,03%, до 3291,1 пункта.

Спрос инвесторов на более рисковые активы сохраняется второй день подряд на фоне мер Китая по поддержке экономики страны в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Ситуация представляет риски для ряда экономических сфер, в том числе туризма, перевозок и торговли.

"Похоже, инвесторы позитивно реагируют на шаги, которые сейчас принимают власти Китая. Длительность воздействия вируса на мировую экономику в основном зависит от способности правительств крупных стран эффективно распределять ресурсы для сдерживания вируса", — пишет агентство Рейтер со ссылкой на старшего рыночного стратега National Securities в Нью-Йорке Арта Хогана (Art Hogan).

Вместе с этим акции Tesla продолжают стремительный рост, который достиг 15%, стоимость бумаг составляет уже более 900 долларов за акцию. Удорожание акций продолжается шестую торговую сессию подряд, с начала недели бумаги выросли в цене на 40%. Ралли связано с сообщением японской корпорации Panasonic о первой квартальной прибыли в совместном предприятии с Tesla по производству аккумуляторов, которая последовала за годами производственных проблем.