МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к иене поднимается во вторник вечером на росте склонности инвесторов к риску, динамика связана с мерами Китая по поддержке экономики из-за ситуации вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.40 мск курс курс доллара к иене поднимался до 109,34 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,67 иены, евро к доллару опускался до 1,1034 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1058 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,18%, до 97,98 пункта.

Иена, которая традиционно считается более надежным активом, слабеет к доллару на фоне склонности инвесторов к риску из-за мер Китая по поддержке экономики, второй по величине в мире, в связи с коронавирусом.

Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Ситуация представляет риски для ряда экономических сфер, в том числе туризма, перевозок и торговли, что может негативно сказаться на темпах роста экономики КНР и мира. Такая ситуация создает неопределенность и для других отраслей, например, нефтяной, так как рост мировой экономики отражается на спросе на нефть.

"Скорость, с которой новый вирус распространяется, снижается, и это хотя бы показывает, что ситуация, в которой мы находимся, не похожа на катастрофу мирового масштаба", — сказал агентству Рейтер валютный аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтманн (Ulrich Leuchtmann). Эксперт отметил, что пока рано говорить о том, как далеко всё зайдет, поэтому на рынках много разногласий по оценке показателей.