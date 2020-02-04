МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российская валюта вечером усилила рост к доллару и к евро на фоне ускорения темпов роста мировых фондовых и сырьевых рынков.

Евро ушел ниже психологически значимого уровня поддержки 70 рублей, доллар приблизился к отметке 63 рубля. Валюта РФ компенсировала уже около половины падения прошлой недели.

Курс доллара расчетами "завтра" во вторник на 18.37 мск снижался на 61 копейку до 63,12 рубля, курс евро — на 79 копеек до уровня 69,64 рубля, следует из данных Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ РУБЛЯ ВВЕРХ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Рубль продолжает корректироваться вверх к доллару и к евро и уже компенсировал около половины снижения прошлой недели, которое достигало около 2 рублей против доллара и 2,5 рубля к евро.

Позитив приходит от активного роста мировых рынков. Беспокойства инвесторов относительно рисков замедления мировой экономики снизились на фоне сообщений в понедельник о сильных статданных из США и мерах, принятых центральным банком Китая для поддержания экономики.

Западноевропейские и американские фондовые индексы на этом фоне повышаются днем на 1,5-2,2%, корректируя предыдущее снижение.

Рынок нефти при этом повышается на 1% до 54,73 доллара за баррель сорта Brent.

Страны ОПЕК+ проводят заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти. Эксперты ожидают сокращения ОПЕК+ добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, а Саудовская Аравия размышляет о снижении добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки.

В итоге, доллар и евро днем снижаются на 0,9-1,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В рамках сессии вторника рублю оказали поддержку как восстановление цен на нефть, так и укрепление валют развивающихся рынков, большинство из которых в рамках торгов продемонстрировали уверенную восходящую динамику, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом в ходе торгов доллар ушел под поддержку на уровне 63,2 рубля. Если "медведям" удастся закрепиться под этим уровнем, вырастет вероятность отступления доллара к уровню 62,5 рубля", — оценил он.

В среду курс доллара будет формироваться в диапазоне 62,6-63,7 рубля, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Внимание рынков останется сосредоточено на вирусной теме, однако без появления новых масштабных поводов для усиления пессимизма дальнейшее активное снижение аппетитов к покупке риска видится не столь вероятным. Также инвесторы продолжат готовиться к заседанию ЦБ РФ в эту пятницу, от итогов которого мы ожидаем еще одного снижения ключевой ставки, что может оказать косвенную поддержку российской валюте", — добавил он.

Для рубля определяющим фактором в настоящее время станут не столько настроения инвесторов на рынках EM, сколько ситуация на рынке нефти и действия, к которым могут прибегнуть члены ОПЕК+ для стабилизации рыночной конъюнктуры, полагает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".