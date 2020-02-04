МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский рынок вырос во вторник на улучшении внешнего фона и укреплении рубля к доллару, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,87%, до 3097,6 пункта, индекс РТС — на 1,71%, до 1547,19 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.25 мск снижался на 77 копеек, до 62,96 рубля, курс евро — на 98 копеек, до 69,46 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,48%, до 55,01 доллара за баррель. Европейские индексы поднимаются на 1,2-1,63%, биржевые индексы США растут на 1,6-1,8%.

"Во вторник рисковые активы получили возможность частично восстановить свои позиции, на рынок акций РФ вернулись покупатели. Коэффициент смертности от китайского коронавируса за последние дни показал снижение, а китайские власти между тем предприняли серьезные меры по поддержке национальной экономики и рынков. Котировки нефти получают дополнительную поддержку в виде вербальных сигналов со стороны ОПЕК+", — говорит финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие сессии, на улучшении внешнего фона. Так, покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent удерживает позиции выше 54,5 доллара за баррель. Также восстановление наших бумаг поддержала динамика западных фондовых площадок", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" на вечерних тогах ускорили рост и подскакивали в моменте почти на 6,4% — до 47,29 рубля. К закрытию торгов обыкновенные акции компании выросли на 5,06%, префы – на 1,44%.

"Бумаги "Сургутнефтегаза" вновь демонстрируют сильный рост. Информационный фон по компании остаётся скудным, поэтому рынок питается домыслами и надеждами. В какой-то мере позитив для бумаги складывается из возможных действий OPEC по защите цен", — прокомментировал ситуацию РИА Новости ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Кроме того, американская нефтегазовая ConocoPhillips объявила о расширении обратного выкупа акций на 10 миллиардов долларов, что могло напомнить инвесторам и спекулянтам акций "Сургутнефтегаза" об одном из вариантов использования массивной валютной подушки компании. Кроме того, накануне состоялся совет директоров компании. В состав могут войти три новых члена, что, вероятно, сигнализирует о некоторых изменениях в корпоративной политике и политике в отношении акционеров", — добавляет он.

Среди лидеров роста – акции "Русала" (4,06%), "Яндекса" (3,8%), депозитарные расписки TCS (2,94%), префы "Транснефти" (2,44%), акции ОГК-2 (2,43%), а также акции "Аэрофлота" (2,42%), ВТБ (2,41%), "Норникеля" (2,39%).

В лидерах снижения – акции ИСКЧ (-5,7%), Polymetal (-3,42%), "Полюса" (-2,2%), "Аптечной сети 36,6" (-1,47%), "Лукойла" (-1,43%) и акции "Галс-девелопмент" (-1,12%).

ПРОГНОЗЫ

В среду мы можем наблюдать продолжение умеренного восстановления российского рынка акций, считает Дейнека из "БКС Премьер". Поводами для этого могут стать дальнейшее снижение уровня страхов, связанных с коронавирусом, а также продолжение отскока в нефтяных ценах, которое может быть стимулировано новыми заявлениями крупнейших нефтеэкспортеров, полагает он.

Вместе с тем, завтра на настроения биржевиков может оказать влияние важная статистика, добавляет аналитик.

В частности, станут известны недельные изменения запасов нефти в США (API), январский индекс деловой активности в секторе услуг КНР (PMI) от Caixin, объем розничных продаж в Германии в декабре, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в январе (ADP), сальдо торгового баланса США в последнем месяце 2019 года, перечисляет эксперт.

Зварич из Промсвязьбанка отмечает, что подъем, продемонстрированный нашим рынком во вторник, укладывается в рамки коррекционного роста на фоне улучшения ситуации на внешних площадках и росте аппетита к риску на отсутствии существенного ухудшения ситуации вокруг распространения коронавируса.

Однако пока о развороте и возобновлении полноценного роста, на наш взгляд, речи не идет и риски дальнейшего снижения превалируют, добавляет он.