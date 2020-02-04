МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника ростом на 1,6-1,8% на фоне склонности инвесторов к риску, трейдеры продолжают реагировать на меры Китая по поддержке экономики в связи с коронавирусом, дополнительно помогли торгам и данные корпоративных отчетностей, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,56%, до 7440,38 пункта, французский CAC 40 — на 1,76%, до 5935,05 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,84%, до 13285,78 пункта.

Мировые фондовые рынки получили поддержку за счет склонности инвесторов к риску. Рынки Азии закрылись ростом в среднем более чем на 1%, США — поднимаются на 1,6-2,4%. Меры Китая по поддержке экономики на фоне ситуации с коронавирусом, которая может угрожать росту мировой экономики, привели к увеличению спроса на рисковые активы.

Аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, считает, что ситуация с коронавирусом ставит инвесторов в затруднительное положение, в результате трейдеры сами выбирают, на какие события обращать больше внимания. "В дальнейшем трудность будет состоять в том, что масштаб влияния на экономику Китая не будет действительно известен, пока не появится следующая порция информации", — добавил аналитик.

Поддержал индексы региона и сезон корпоративных отчетностей. Бумаги британской BP подорожали на 4,2% после сообщения об увеличении суммы выплачиваемых дивидендов. Акции Carlsberg выросли в цене на 2,9% после того, как датская пивоваренная компания сообщила о росте годовой чистой прибыли на 23,7%, до 6,569 миллиарда датских крон (973,5 миллиона долларов), выручки — на 5,4%, до 65,902 миллиарда крон (9,766 миллиарда долларов).