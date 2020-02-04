МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает опускаться во вторник вечером на фоне роста спроса на рисковые активы в свете снижения опасений относительно влияния коронавируса на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 21,1 доллара, или на 1,33%, до 1562,25 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускается на 0,31%, до 17,622 доллара за унцию.

Инвесторы отдают предпочтение рисковым активам в надежде, что меры, принятые центробанком Китая, смогут уменьшить негативное влияние распространения коронавируса на темпы роста экономики КНР, которая является второй крупнейшей экономикой в мире.

Кроме того, спрос на надежные активы, к которым относится золото, снижается после публикации сильной статистики из США. Накануне стало известно, что индекс деловой активности в промышленности вырос до 50,9% после двух месяцев снижения, что ослабило беспокойства инвесторов относительно возможного замедления экономики США.

"Настроения улучшились после объявления Китаем о мерах (направленных против негативного влияние вируса) и после публикации сильной статистики, касающейся промпроизводства в США. Именно поэтому мы наблюдаем бегство из безопасных активов в более рисковые", — отметил аналитик Quantitative Commodity Research Петер Фертиг (Peter Fertig), чье мнение приводит агентство Рейтер.