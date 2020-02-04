МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Доля физлиц в объеме торгов на рынке акций Московской биржи в январе выросла на 3 процентных пункта относительно показателя за декабрь, до 41%, и составила 615 миллиардов рублей, следует из сообщения пресс-службы торговой площадки.

"Особенно впечатляет более чем двукратный рост объемов (в январе 2020 года – ред.) на рынке акций до 1,5 триллиона рублей – рекордный объем торгов акциями за месяц за последние девять лет. На рынке акций можно отметить рост доли операций физических лиц до 41% с 38% в декабре 2019 года. 27 января стало лучшим днем в прошедшем месяце — объем торгов акциями достиг 99,6 миллиарда рублей (1,6 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам месяца вложения физлиц в акции, торгующиеся на Московской бирже, составили 7 миллиардов рублей, при этом наибольший приток произошел на неделе с 20 по 24 января и составил 7,7 миллиарда рублей, отмечается в биржевом отчете за январь "Индикатор индивидуальных инвестиций".

Там же указывается, что что совокупный приток средств физлиц на рынок акций за последние 12 месяцев составил 84,4 миллиарда рублей.