МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,98%, до 7,63 доллара, "Новатэка" — на 2,26%, до 180,9 доллара, "Лукойла" — на 0,1%, до 103,05 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,51%, до 7,27 доллара, "Газпром нефти" — на 1,15%, до 35,25 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 3,93%, до 33,34 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 2,03%, до 14,56 доллара, НЛМК — на 1,96%, до 21,84 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене 4,21%, до 1,49 доллара, Сбербанка — на 1,93%, до 16,39 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 2,87%, до 25,1 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 2,45%, до 5,86 доллара, стоимость бумаг "Магнита" увеличилась на 0,7%, до 13,65 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 0,66%, до 3,07 доллара.