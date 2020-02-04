ЛОНДОН, 4 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Шведская сеть торговли мебелью и предметами домашнего обихода IKEA планирует летом закрыть один из своих крупнейших в Великобритании магазинов из-за перехода все большего количества клиентов на онлайн-покупки, следует из заявления компании.

Ожидается, что семиэтажный торговый центр будет закрыт в городе Ковентри после 13 лет работы. Сама компания присутствует на британском рынке 33 года.

В результате закрытия центра более 350 сотрудников компании потеряют работу.

В заявлении IKEA указано, что из-за сокращения числа клиентов, делающих покупки в центре, обслуживание и эксплуатация здания становятся все более затратными.

"Изменяющееся поведение покупателей в этом районе, которые предпочитают делать покупки в небольших торговых центрах и в интернете, привело к тому, что количество посетителей значительно ниже ожидаемого и продолжает уменьшаться. Эти факторы привели к постоянным убыткам магазина", — пояснила компания.

В настоящее время IKEA имеет 22 магазина в Великобритании и планирует наращивать свое присутствие в стране, несмотря на Brexit и изменяющееся поведение покупателей.