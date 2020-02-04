МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Рыночная капитализация TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", впервые в истории торгов депозитарными расписками компании превысила на Лондонской бирже (LSE) 5 миллиардов долларов, бумаги обновили исторический максимум на LSE и Московской бирже, следует из данных торговых площадок.

К закрытию торгов депозитарные расписки TCS на LSE выросли на 2,87% — до 25,1 доллара. При этом в ходе торгов бумаги компании смогли обновить исторический максимум и поднялись в моменте на 4,3% — до 25,45 доллара (предыдущий исторический максимум был установлен в марте 2018 года).

На Московской бирже депозитарные расписки к закрытию торгов выросли на 2,94% — до 1590,4 рубля. В ходе торговой сессии бумаги TCS подскакивали на 4,7%, до 1616,8 рубля – исторического максимума, следует из динамики торгов Московской биржи.

Торги ГДР под тикером TCSG на Московской бирже начались 28 октября 2019 года. Котировки и расчеты идут в российских рублях. TCS Group Holding провела IPO в октябре 2013 года. Котировки указываются в долларах.

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф мобайл", "Тинькофф страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр разработки".