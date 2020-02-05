Добавлены комментарии других операторов и банка "Тинькофф"

МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Один из крупнейший в РФ сотовых операторов Tele2 разработал антифрод-платформу для защиты клиентов коммерческих банков от мошенничеств с использованием социальной инженерии, когда злоумышленники используют звонки с подменных номеров, сообщил РИА Новости источник на рынке и подтвердили в самой Tele2.

"Продукт, прежде всего, направлен на случаи, когда мошенники под видом службы безопасности кредитного учреждения вводят людей в заблуждение, получают данные банковских карт и выводят средства со счетов клиентов", — пояснили в компании. Там отметили, что это первый на российском телеком-рынке интеллектуальный продукт для борьбы с мошенничеством с использованием социальной инженерии, он помогает уменьшить количество случаев незаконного вывода денег с карт клиентов с помощью подменных номеров.

В компании пояснили, что для эффективной борьбы с мошенниками телеком-оператор и банк синхронизируют данные о сигнальном трафике с CRM-системой (система управления взаимоотношениями с клиентами – ред.) банка на базе специального программного обеспечения. Tele2 дополнительно "обогащает" эти данные с помощью аналитики на основе big data. Кроме того, оператор ставит на мониторинг все звонки клиентам с так называемых А-номеров – телефонов, с которых сотрудники банков могут звонить держателям карт.

"Две умные системы в режиме реального времени обмениваются данными о звонках общим клиентам с номеров телефонов банка. И если человеку звонят с номера кредитного учреждения, но антифрод-платформа со стороны банка не подтверждает звонок, значит, вызов идет от мошенников. В таком случае система безопасности кредитного учреждения может оперативно заблокировать транзакции атакуемого клиента, чтобы не допустить несанкционированный перевод средств с его счета", — пояснили в Tele2.

Там также отметили, что звонки из так называемых "тюремных кол-центров" Tele2 определяет на основе аналитики больших данных, объединив информацию о вызове и типе объекта, откуда идет звонок.

Tele2 уже протестировала работу антифрод-платформы с "Тинькофф" для определения разных видов фрод-коммуникаций: звонков клиентам с подменных номеров банка, звонков в кол-центр банка с подставных клиентских номеров, вызовов из "тюремных кол-центров". "Результаты тестирования показали, что платформа успешно определила источник звонка и отличила настоящие вызовы от звонков с подменных номеров", — сказали в Tele2.

Вместе с тем, в банке "Тинькофф" сказали, что об итогах тестирования системы можно будет говорить позднее.

"Мы действительно сейчас проводим пилот совместно с Tele2, предварительные результаты, которые получаем в ходе тестирования, сейчас изучаем. Это важная для рынка и клиентов инициатива в рамках борьбы с мошенничеством с подменой номеров. Окончательные итоги тестирования подведём в течение февраля", — сказали РИА Новости в пресс-службе банка.

Компания рассчитывает интегрироваться с платформами крупнейших розничных банков. "Бизнес-решение от Tele2 позволит ограничить доступ мошенников к чужим счетам с помощью технологий социальной инженерии", — отметили в компании.

ПОЗИЦИЯ ДРУГИХ ОПЕРАТОРОВ

Вместе с тем, МТС утверждает, что еще в декабре 2019 года разработал и выпустил на рынок собственную систему по защите абонентов от телефонных мошенников "Голосовой Anti-Fraud", и ее первыми потребителями стали крупнейшие игроки банковского сектора. Сейчас оператор ведет переговоры с крупными страховыми компаниями, сказали в МТС.

"Мы уже запустили пилотные проекты с "Тинькофф-банк" и четырьмя крупнейшими банками страны. Параллельно ведутся переговоры еще с 20 компаниями финансового сектора", — заявили в МТС.

В то же время, в "Тинькофф" заявили, что пилота с МТС нет. "Пилот с МТС находится в стадии запуска. Никаких предварительных данных пока еще нет", — заявили в пресс-службе банка.

В "Мегафоне" заявили, что совместно с МТС и Tele2 разработали специальное технологическое решение, которое позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам. "Если номер есть в нашем "черном списке", мы информируем об этом банк прямо в момент звонка, чтобы к операциям клиента в это время сотрудники отнеслись с особым вниманием", — сказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов.

Он отметил также, что по просьбе ряда банков "Мегафон" блокирует вызовы, поступающие клиентам с подменой номера на телефон банка, в 2019 году оператор предотвратил более 700 тысяч таких звонков.

В Tele2 настаивают, что "сегодня реальное, работающее решение, проверенное с одним из крупнейших банков "Тинькофф", есть только у Tele2". "Мы инициировали переговоры с другими участниками, чтобы запустить универсальную платформу для защиты абонентов всех операторов. Надеемся, что другие операторы выведут на рынок аналогичное решение", — сказала представитель компании Ольга Галушина.