События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 февраля
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,270 млн барр
|4,180 млн барр (факт)
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-4,4%
|2% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (январь)
|49,4
|51 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|
|
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (январь)
|52,5
|51,8 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (январь)
|52,6
|51,9 (факт)
|11:10
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|
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|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|54,9
|53,9
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|51,1
|50,2
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|51,7
|51,7
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|52,9
|54,2
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|50,9
|50,9
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|52,8
|52,2
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (январь)
|52,4
|52,4
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|52,9
|52,9
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1%
|-0,9%
|15:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
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|16:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
|202 тыс
|156 тыс
|16:30
|USD
|США — Объем экспорта
|209 млрд долл
|
|16:30
|USD
|США — Объем импорта
|252 млрд долл
|
|16:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-43,1 млрд долл
|-48,2 млрд долл
|16:30
|CAD
|США — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-1,09 млрд долл
|-0,61 млрд долл
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|52,7
|53,1
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
|52,8
|53,2
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (январь)
|55,2
|
|18:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (январь)
|55
|55
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|3,548 млн барр
|3,000 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,758 млн барр
|
|20:15
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (январь)
|53,1
|54,1
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|RUB
|ММК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|16:00 мск (13:00 GMT)
|RUB
|ММК — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Газпром — СД (о займах ПАО и о приобретении доли в УК "Газпром трансгаз Томск")
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|RUB
|Энел Россия — СД (бизнес-план на 2020-2022 и бюджет на 2020)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200205/830894745.html