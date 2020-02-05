МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Трубная металлургическая компания" (ТМК) в рамках размещения семилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, ориентирует инвесторов на доходность около 4,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Заявки на евробонды с погашением в феврале 2027 года компания собирает в среду.

Компания с 31 января по 4 февраля провела встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Road show охватило такие города, как Москва, Лондон, Франкфурт, Цюрих и Женева.

По итогам встреч с инвесторами, в зависимости от рыночных условий, компания изначально планировала разместить евробонды с погашением через пять-семь лет.

Организаторами выступают J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и "ВТБ Капитал".