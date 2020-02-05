МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду уверенно растут на сообщениях о появлении препаратов для борьбы с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.29 мск британский индекс FTSE 100 прибавлял 0,75% — до 7495,47 пункта, французский индекс CAC 40 — 0,84%, до 5985,14 пункта, немецкий DAX — 1,17%, до 13436,68 пункта.

Инвесторы с оптимизмом встретили сообщения о возможном прорыве в области исследования коронавируса. Ранее в среду СМИ сообщили, что исследовательская группа в одном из китайских университетов обнаружила эффективные препараты для борьбы с вирусом.

"Если действительно произойдет прорыв, это будет воспринято как хорошая новость, учитывая то, что все больше компаний говорят о влиянии вируса на бизнес", — отметил инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд (Russ Mould), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Рост индексов также поддерживает статистика из еврозоны по деловой активности. По окончательной оценке исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны в январе неожиданно вырос до 51,3 пункта с уровня декабря в 50,9 пункта. При этом PMI в Германии составил 51,2 пункта против уровня декабря в 50,2 пункта, а Франции снизился до 51,1 пункта с уровня декабря в 52 пункта.

Давление на индексы оказывают данные о сокращении объема розничных продаж в еврозоне в декабре на 1,6% по сравнению с ноябрем, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя на 0,9%.