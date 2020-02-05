5 фев — Dow Jones. Акции Tesla Inc. во вторник подскочили на 14% — до 887,06 доллара. За последнюю неделю они набрали 56%, а с начала октября подорожали почти в четыре раза.

Столь значительный подъем не соответствует довольно скромным фундаментальным показателям Tesla, включая годовой убыток. В то же время эта ситуация разительно похожа на другие продолжительные финансовые пузыри: так было с акциями Qualcomm Inc. и других технологических корпораций в эпоху доткомов, с нефтью в 2008 году и биткоином в 2017-м.

"Я не говорю, что достигнут пик, – отмечает главный рыночный аналитик Cantor Fitzgerald Петер Чеккини. – У меня нет целевой стоимости или прогноза относительно дальнейшей динамики. Я лишь подметил, что это напоминает прежние пузыри".

Вчерашнее ралли на мировых рынках рисковых активов (например, американский Dow Jones Industrial Average набирал до 500 пунктов) Чеккини сравнил с королевством кривых зеркал, в котором все не так, как должно быть. Возглавляет этот марш Tesla. "Подъем акций Tesla – типичный пример спекулятивных настроений на рынке", – указал аналитик.

Последний виток ралли произошел после того, как Tesla на прошлой неделе сообщила о рекордных поставках за 4-й квартал. Росту акций способствовало и то, что многие аналитики повысили их целевую стоимость.

Акции Tesla стали любимцами частных инвесторов. В приложении для смартфонов Robinhood, где можно продавать и покупать акции, число новых покупателей акций Tesla за последние три дня подскочило на невиданную доселе величину.

Скептиков такой рост ставит в неловкое положение. Хотя за последние несколько недель многие короткие позиции по акциям Tesla были закрыты, остаются открытыми позиции еще на 14 млрд долларов. По подсчетам финансово-аналитической фирмы S3 Partners, по объему коротких позиций акции Tesla остаются лидерами на рынке США. Торговля "в короткую" предполагает продажу акций, взятых в долг. Если для погашения долга трейдеру удается приобрести акции по более низкой цене, он получает прибыль.

"Это классическая вынужденная ликвидация коротких позиций", – говорит эксперт Gain Capital Мэтт Уэллер. Прошлой осенью доля коротких позиций по акциям Tesla составляла около 25%. По мере роста цены трейдеры были вынуждены закрывать их, что привело к росту цен, после чего новой группе трейдеров пришлось последовать по тому же пути, и так далее.

Доля коротких позиций по акциям Tesla сейчас составляет около 13%, поэтому этот эффект, по мнению Уэллера, еще не исчерпал себя.

По динамике последних месяцев акции Tesla напоминают другие переоцененные активы, вплоть до акций компании Южных морей в 1720-х годах.

В эпоху доткомов обвалились акции многих компаний, но наиболее ярким примером пузыря стали бумаги Qualcomm. Она была в авангарде первой волны повального интереса к мобильным телефонам. Аналитики пророчили Qualcomm статус главнейшего поставщика микросхем для мобильных устройств.

В 1999 году акции Qualcomm, при коррекции на дробление, подскочили в цене с 5 долларов до почти 90 долларов. Казалось, что конкурентов у нее не будет. Затем пузырь лопнул, экономическая ситуация стала неблагоприятной, и стали появляться конкуренты. Но Qualcomm, по крайней мере, выжила. Многим не удалось и этого.

Акции Qualcomm долгое время снижались и сейчас торгуются на уровне 88 долларов, примерно на том же уровне, что и на пике бума доткомов.

На рынке нефти пузырь случился в 2008 году. Благодаря бурному росту мировой экономики нефть резко подорожала и летом 2008 года достигла рекордного уровня в 145 долларов. Многие компании и путешественники страдали от столь высокой цены. Экономика, которая уже балансировала на грани, рухнула, а цены на нефть последовали за ней.

Но самый яркий пример спекулятивного пузыря – биткоин в 2017 году. В то время о криптовалютах заговорили все подряд. Мало кто понимал, как именно устроена эта система, еще меньше могли найти ей практическое применение, но все хотели быть к ней причастны. В начале года за биткоин давали менее 1000 долларов, а к декабрю котировки приблизились к 20 000 долларов.

Но и биткоин не удержался. Пузырь всегда сдувается.

Желающим получить логическое объяснение Чеккини предлагает составить таблицу с ценовыми показателями Tesla или любого из перечисленных активов, использовать функцию для расчета экспоненциального роста и построить график. Или просто поверить, что таковы издержки спекулятивного рынка.

"Это можно объяснить математически, – говорит он. – Но понять, что все это ерунда, можно и без математики".

— Автор Paul Vigna; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ