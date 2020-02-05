МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на 62,372 миллиарда рублей при спросе в 110,59 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства.

Цена отсечения составила 100,81% от номинала, средневзвешенная цена — 100,8526% номинала. Выручка от размещения составила 62,976 миллиарда рублей.

В целом в первом квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.