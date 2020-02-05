МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок вырос третий день подряд на фоне позитивной внешней конъюнктуры.

Сегодня инвесторы по всему миру позитивно отнеслись к сообщениям СМИ о поиске лекарств против китайского коронавируса.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,54%, до 3114,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86% до 1560,48 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

РОСТ ВСЛЕД ЗА МИРОМ

Российский фондовый в среду повышался третий день подряд, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых рынков на фоне ослабления рисков распространения коронавируса.

Ранее в среду СМИ сообщили, что исследовательская группа в одном из китайских университетов обнаружила эффективные препараты для борьбы с новым вирусом.

Поддержка мировым рынкам также пришла от макроэкономического позитива. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в январе, по сообщению аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), выросло сильнее прогнозов. Показатель роста составил 291 тысячу против ожидающихся 156 тысяч, что является максимумом с мая 2015 года.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в январе неожиданно вырос до 55,5%, хотя эксперты ожидали его сохранения на уровне в 55%.

Основные фондовые индексы Западной Европы и США на этом фоне растут на 0,3-1,4%, нефтяные котировки — подскакивают на 3,3%, до 55,7 доллара за баррель сорта Brent. Цены на нефть получают дополнительную поддержку в виде вербальных сигналов со стороны ОПЕК+ о готовности временно увеличить степень сокращения нефтедобычи для стабилизации цен.

"АЭРОФЛОТ" ВЗЛЕТЕЛ

В лидерах роста в России сегодня оказались акции "Аэрофлота" (+4,9%), отыгрывавшие позитивные новости. Так, стало известно, что правительство РФ изучает вопрос о компенсациях авиакомпаниям за приостановку рейсов в Китай из-за коронавируса.

При этом регулярные рейсы остались только из и в московский аэропорт "Шереметьево", причем в отдельно выделенный для них терминал F. Это рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг "Аэрофлота", а также четырех китайских авиакомпаний.

Также заметно выросли в цене акции "Газпром нефти" (+2,1%), "Алросы" (+2), "Норникеля" (+2%).

Подешевели бумаги X5 (-1,7%), "Полюса" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "Фосагро" (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На наш взгляд, в четверг рыночный оптимизм может испытать некоторое охлаждение. Индекс Мосбиржи в четверг будет колебаться в пределах диапазона 3100-3150 пунктов", — оценил Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

Текущий эмоциональный импульс к росту на рынках, вызванный сообщениями о создании лекарства от коронавируса, краткосрочен, потребуются еще месяцы клинических испытаний нового средства, полагает он.

С технической точки зрения индекс Мосбиржи должен попробовать подрасти в район 3165-3170 пунктов, откуда вероятно начало легкой неглубокой коррекции до конца недели, оценивает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"Индекс РТС будет показывать схожую динамику, поскольку пара доллар/рубль должна консолидироваться на текущих уровнях", — добавил он.