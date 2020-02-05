МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду завершили торги ростом после новостей о том, что определены лекарственные средства, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,55%, до 7480,76 пункта, французский CAC 40 — на 0,85%, до 5985,4 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,48%, до 13478,33 пункта.

Рынки обратили внимание на новости китайских СМИ о том, что ученые Китая провели тесты и определили два лекарственных средства, которые могут помочь в борьбе с новым коронавирусом. Сообщения сдержали опасения рынков по поводу рисков вокруг коронавируса, что привело к росту спроса на более рисковые активы.

Поддержала торги и сильная статистика. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе неожиданно вырос — до 51,3 пункта с уровня декабря в 50,9 пункта, аналитики ожидали сохранение индикатора. Индекс по Германии, крупнейшей экономике Европы, также оказался лучше ожиданий.

Акции технологической компании Infineon Technologies AG подорожали почти на 11% после выхода корпоративной отчетности, что поддержало рост немецкого DAX. Компания сообщила о снижении выручки, что, тем не менее, оказалось в рамках ожиданий, и подтвердила прогноз по росту продаж на текущий год.