МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта вечером в среду растет к доллару и к евро третий день подряд на фоне позитивной конъюнктуры мировых фондовых и сырьевых рынков.

Российская валюта компенсировала уже более половины падения прошлой недели, произошедшего на фоне прилета "черного лебедя" в виде распространения нового коронавируса в Китае.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.56 мск снижался на 23 копейки, до 62,87 рубля, курс евро — на 50 копеек, до уровня 69,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ РУБЛЯ ВВЕРХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Рубль продолжает корректироваться вверх к доллару и к евро третий день подряд и уже компенсировал более половины снижения прошлой недели, которое достигало около 2 рублей против доллара и 2,5 рубля к евро. Тогда инвесторы были напуганы так называемым "черным лебедем" — неожиданным крайне негативным событием в виде быстрого распространения нового коронавируса в Китае.

Позитив в виде сигналов об активизации спроса на риск приходит от продолжающегося уверенного роста мировых рынков.

Сегодня они отыгрывали сообщения СМИ, что исследовательская группа в одном из китайских университетов обнаружила эффективные препараты для борьбы с новым вирусом.

Основные фондовые индексы Западной Европы и США на этом фоне прибавили 0,4-1,2%, нефтяные котировки — подскакивают на 4,2%, до 56,2 доллара за баррель сорта Brent. Цены на нефть получают дополнительную поддержку в виде вербальных сигналов со стороны ОПЕК+ о готовности временно увеличить степень сокращения нефтедобычи для стабилизации цен.

Позитива в динамику рубля добавили новости от Минфина РФ. Так, ведомство на двух аукционах разместило ОФЗ на 116,24 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 190,55 миллиарда рублей.

Кроме того, Минфин РФ понизил объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 7 февраля по 5 марта до 214,2 миллиарда рублей — по 11,3 миллиарда рублей в день — против 244,5 миллиарда рублей — по 18,2 миллиарда в день — в предыдущий период с 15 января по 6 февраля.

В итоге доллар и евро вечером снижаются на 0,4-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 3,55 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В четверг курс будет формироваться в диапазоне 62,4-63,5 рубля за доллар, оценивает ситуацию Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Итоги сегодняшних аукционов по размещению ОФЗ показали, что активный спрос на российские бумаги сохраняется, и инвесторы остаются далеки от панических настроений. Также в завершение недели косвенную поддержку рублю может оказать ожидаемое нами снижение ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 6% годовых", — добавил он.

Рублевые "быки" пока не предприняли попыток протестировать поддержку в 62,5 рубля за доллар, что свидетельствует о сохранении осторожности среди инвесторов, несмотря на резкий отскок котировок нефти, полагает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Волатильность на сырьевом рынке остается повышенной, а настроения инвесторов на глобальных рынках переменчивыми. В подобных условиях доллар сохраняет шансы для возвращение к отметке 63 рубля при первом подходящем случае", — считает он.