МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись уверенным ростом на новостях о том, что Китай вполовину снизит пошлины на ряд импортируемых из США товаров, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,72%, до 2866,51 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,9%, до 1727,24 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,64%, до 27493,7 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2,38%, до 23873,59 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,88%, до 2227,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — 1,05%, до 7049,2 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли заявление министерства финансов Китая, согласно которому страна с 14 февраля снизит в два раза пошлины на ряд импортируемых из США товаров на сумму 75 миллиардов долларов.

В то же время аналитики считают, что поддержку японскому рынку оказала коррекция. "Те, кто распродавал акции, поспешили купить их обратно", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик Токийского исследовательского института Сейичи Судзуки (Seiichi Suzuki). При это он предупредил, что не видит причин для продолжения такого активного ралли на рынке.

Трейдеры также обратили внимание на данные корпоративной отчетности Toyota, чистая прибыль которой в третьем квартале текущего финансового года (год завершится 31 марта) выросла в 4 раза, до 738,034 миллиарда иен (6,7 миллиарда долларов) по сравнению с предыдущим годом. Акции компании подорожали по итогам торгов на 2,6%.