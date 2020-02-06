МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Курс рубля днем в четверг снижается на фоне замедления темпов роста стоимости нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.49 мск четверга рос на 28 копеек — до 64,15 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 69,48 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,04% — до 55,3 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОТСТУПАЕТ

Курс российской валюты начал торги в четверг ростом на поддержке нефтяных котировок, которые прибавляли более 1% и в утренние часы поднимались до 56,57 доллара за баррель марки Brent в ожидании результатов трехдневного заседания технического комитета ОПЕК+ по вопросу квотирования добычи.

Кроме того, позитивное влияние на глобальный аппетит к риску оказала и сильная макроэкономическая статистика из США по деловой активности в сфере услуг, что снизило опасения инвесторов относительно рисков рецессии в США, отмечают аналитики Нордеа банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова. Локальным фактором поддержки для рубля также выступило снижение объемов покупок валюты Минфином в феврале до 14,1 миллиарда рублей в день (с учетом отложенных покупок) с 21 миллиарда рублей в день в прошлом месяце, добавляют они.

Однако днем в четверг нефть растеряла практически весь рост и торгуется в районе 55,3 доллара за баррель Brent.

Рубль движется вниз (-0,44%) в тандеме с другими развивающимися валютами — южноафриканским рандом (-0,64%), мексиканским песо (-0,17%), турецкой лирой (-0,09%), отмечает старший аналитик Альфа-Банка Елизавета Наумова.

"Вчерашний оптимизм, связанный с новостью об обнаружении "прорывных" лекарственных средств против короновируса, быстро потух после того, как ВОЗ опровергла эту информацию, заявив, что "известных терапевтических средств против вируса 2019-nCoV нет". Тем не менее, рубль довольно неплохо держится в условиях неопределенности", — говорит аналитик.

Поддержку рублю оказывает сохраняющийся интерес инвесторов к рублевым активам, что подтверждается вчерашним аукционом Минфина: спрос в 1,6 раз превысил объем проданных бумаг, в то же время обращает внимание она.

"На валютных площадках развивающихся рынков ситуация к середине дня в четверг наблюдалась весьма неоднозначная. С одной стороны, валюты развивающихся стран поддерживались общим улучшением настроений инвесторов на глобальных рынках, с другой стороны – пребывали под давлением выросшего накануне доллара после сильной статистики по рынку труда в США. Так, индекс доллара поднимался до максимумов с начала декабря прошлого года", — отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Кроме того, американская валюта получила импульс и за счет ослабления курса евро, ушедшего ниже уровня 1,10 после выступления Кристин Лагард, выразившей обеспокоенность в отношении влияния вируса на мировую экономику. Тревогу главы ЕЦБ инвесторы сразу же транслировали на ситуацию в еврозоне, что привело к продажам европейской валюты. В результате к концу первой половины дня в четверг большинство валют развивающихся рынков торговались в небольшом минусе, хотя явного ослабления и не демонстрировали", — добавляет он.

Основное внимание сейчас сосредоточено на завтрашнем заседании совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике и на данных о занятости в США, которые также выйдут завтра, отмечают аналитики "ВТБ Капитала".

ПРОГНОЗЫ

"Аппетит к риску улучшился благодаря оправданию президента Трампа сенатом по делу об импичменте. Тем не менее, переоценка перспектив роста глобального ВВП из-за китайского вируса продолжается, рынку нужно время для того, чтобы следить за ситуацией. Поэтому мы по-прежнему придерживаемся ожиданий торгов в диапазоне 62,5-63,5 по доллару. Диапазон по евро 68,5-69,5", — говорит начальник управления валютных операций МТС банка Олег Кочетков.

"Волатильность на валютном рынке свидетельствует о сохранении осторожности среди инвесторов, несмотря на отскок нефтяных котировок. Настроения инвесторов на рынке нефти остаются переменчивыми, что сохраняет возможность для доллара вернуться на 63-64 рубля при первом подходящем случае", — считает Кравченко из "Велес Капитала".