МОСКВА, 6 фев — Dow Jones. В фармацевтическом бизнесе хороших новостей иногда может быть слишком много.

Merck & Co., возможно, вот-вот столкнется с этой проблемой. В среду фармацевтический гигант и компонент Dow Jones Industrial Average сообщил о росте продаж онкологического препарата "Китруда" в 4-м квартале на 45% к прошлому году, до 3,1 млрд долларов. Однако аналитики Уолл-стрит ожидали около 3,3 млрд долларов, и акции подешевели на утренних торгах.

Это может показаться придиркой, поскольку общая картина бизнеса Merck остается оптимистичной: общие продажи и скорректированная прибыль на акцию за 4-й квартал выросли на 8% и 26% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Интереснее то, что Merck планирует создать быстрорастущую компанию с помощью финансовой инженерии. Так, она заявила, что планирует выделить подразделение товаров для здоровья женщин, а также ряд более старых препаратов, в рамках не облагаемой налогами сделки. Выделение этих бизнесов, на которые в сумме приходится около 15% прогнозной выручки за текущий год, позволит оставшимся подразделениям расти быстрее. Гендиректор Кеннет Фрейзер заявил аналитикам на конференции, что эта сделка не будет угрожать дивиденду Merck, что важно для розничных инвесторов компании.

Однако на "Китруду" приходится около четверти всей выручки Merck, и сделка только повысит важность этого препарата. Согласно FactSet, до заявления компании аналитики прогнозировали, что в 2024 году продажи "Китруды" достигнут почти 40% от общих продаж.

Конечно, акции Merck не так уж дороги при мультипликаторе 15х к прогнозной прибыли. Пока "Китруда" продолжает лидировать в таких ключевых сферах, как лечение рака легких, перспективы Merck выглядят лучше, чем у ее конкурентов.

Однако недавняя история показывает, что мультипликаторы прибыли могут резко падать, если какой-то один продукт начинает генерировать слишком большую часть продаж. Наконец, все патенты когда-нибудь истекают, и препараты сталкиваются с конкуренцией со стороны дженериков. Еще один повод для опасений дают высокие темпы научных инноваций, и инвесторы не могут игнорировать возможность того, что конкуренты в итоге разработают более эффективный препарат. В сегменте крупных фармпроизводителей акции Gilead Sciences, Celgene и AbbVie уже довольно давно торгуются с мультипликаторами ниже 10х к прибыли, а бумаги некоторых других компаний – всего лишь с мультипликатором 6х. У всех из них были на рынке свои препараты-блокбастеры.

Акции Merck активно росли в тот период, когда "Китруда" становилась таким блокбастером: рост этих бумаг с лета 2015 года составил 75%.

Однако ничто не вечно – ни на рынке акций, ни в сфере разработки лекарств. Вероятно, акционеры могут столкнуться с повышенной волатильностью в ближайшие годы.

— Автор Charley Grant, charles.grant@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ